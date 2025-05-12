Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.