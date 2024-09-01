Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yozgat'tan Alaca istikametine seyir halindeki Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bahri Doğan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

01.09.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Alaca- Yozgat karayolu Sincan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine seyir halinde Ahmet Doğan yönetimindeki 66 LK 346 plakalı Tofaş marka otomobil Sincan Köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Ahmet Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bahri Doğan yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ahmet Doğan, 3-sayfa, Yozgat, trafik, Alaca, Çorum, Tofaş, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
17:41 Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu! Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
15:59 CHP lideri Özel: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
16:55 Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı’yı kaybetti Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yı kaybetti
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:38 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 20:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement