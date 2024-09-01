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Kontrolden çıkan Tofaş bariyere çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Alaca- Yozgat karayolu Sincan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine seyir halinde Ahmet Doğan yönetimindeki 66 LK 346 plakalı Tofaş marka otomobil Sincan Köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Ahmet Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan Bahri Doğan yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.