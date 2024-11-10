Konya'da 3 Metruk Evde Yangın

3.Sayfa

Yemeği tadınca olanlar oldu! Sağlık ekipleri stüdyoda müdahale etti

Aynı sokak üzerinde 3 metruk ev sırayla yandı

KONYA - Konya'da aynı sokak içerisinde bulunan 3 metruk ev farklı saatlerde sırayla yandı. Son çıkan yangında bir ev tamamen alevlere teslim olurken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Ulaş Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına alıp yangını söndürdü.

Öte yandan, aynı sokak içerisinde bulunan 2 metruk evin de gün içerisinde farklı saatlerde sırayla yandığı öğrenildi.

Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.