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Konya'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

19.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:27
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Konya'da 5'inci kattaki daire alevlere teslim oldu

KONYA - Konya'da 6 katlı binanın 5'inci katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. katında A.T.'ye ait dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri 5. kattaki dairede çıkan yangına müdahale etti. Bina sakinleri kontrollü olarak binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya\'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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