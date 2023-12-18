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Konya'da 6 kişinin ölümüne sebep olan sürücü makas atarak 153 km hız yaptı - Son Dakika
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Konya'da 6 kişinin ölümüne sebep olan sürücü makas atarak 153 km hız yaptı

Konya'da geçtiğimiz aylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği caddede 153 kilometre hız yaparak makas atan sürücü, kaydettiği görüntüyü 'pedalı korkusuzca kullanmak özgüven' notuyla paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken paylaşım, diğer sürücülerin ve insanların hayatını tehlikeye atmıştır.

Konya\'da 6 kişinin ölümüne sebep olan sürücü makas atarak 153 km hız yaptı
18.12.2023 - 22:31,
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6 kişinin öldüğü caddede 153 kilometre hız yapıp makas attı, paylaşımıyla pes dedirtti

Konya'da otomobilin çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği caddede 153 kilometre hız yapan ve makas atan sürücü, kaydettiği görüntüyü "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla paylaştı

KONYA - Konya'da geçtiğimiz aylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği caddede 153 kilometre hız yaparak makas atan sürücü, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla paylaşması tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil sürücüsü, Bosna Hersek Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki otomobili ile hız yaparak attığı makas görüntüsünü cep telefonu ile kayıt etti. Diğer sürücülerin ve insanların hayatını tehlikeye atan otomobil sürücüsü, cadde üzerinde 153 kilometreye kadar hıza çıkarak kayıt ettiği görüntüleri "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde hareketli müzik dinleyen sürücünün makas atarak 153 kilometre hıza ulaştığı görülüyor.

Öte yandan, aynı cadde üzerinde geçtiğimiz 11 Kasım Cumartesi günü yaşanan trafik kazasında 19 yaşındaki S.S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 6 kişinin ölümüne sebep olan sürücü makas atarak 153 km hız yaptı - Son Dakika
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