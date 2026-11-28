Konya'da bir beton mikseri ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametinden sanayi istikametine seyreden M.Y. (56) idaresindeki 42 ASV 343 plakalı beton mikseri, Şehit Burak Boz Caddesi kesişimine geldiğinde kavşak içerisinde bulunan araçlara yol vermek için durakladı. Bu sırada aynı yönde seyreden A.B. (67) yönetimindeki elektrikli bisiklet, beton mikserine arkadan çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.