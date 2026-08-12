Konya\'da Bıçaklama Olayı: Alacak Verecek Meselesi

Konya'da bir kişinin sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın nedeninin taraflar arasındaki alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Emin B. (36) aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı'yı 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araçta fark etti. Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlının Sarı'yı bıçakladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobil ile kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalandı. Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Emin B.'nin olayda hayatını kaybeden Tugay Sarı ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, bu nedenle trafikte karşılaşmanın üzerine çıkan tartışmada olayın yaşandığını anlattığı öğrenildi.

Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.