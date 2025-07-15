Konya\'da Biçerdöverde Yangın ve İş Kazası

Konya'nın Derbent ilçesinde tarlada hasat esnasında bir biçerdöverde yangın çıktı.

Olay, Derbent ilçesi Saracık mevkiindeki bir tarlada yaşandı. Hasat esnasında biçerdöverde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın, yapılan müdahale ile söndürülürken, hem biçerdöver hem de tarla yanmaktan kurtarıldı. Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten de, olayın yaşandığı tarlaya gelerek biçerdöver operatörü ile tarla sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyşehir'de tarlada iş kazası

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde de üzerine biçerdöver tablası düşen operatör yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gölkaşı Mahallesinde biçerdöver operatörü İ.K., üzerine tablanın düşmesi sonucu yaralandı. Özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan İ.K., yolda kendilerini karşılayan ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı İ.K., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. - KONYA