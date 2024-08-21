Konya'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü ve Karakola Teslim Oldu - Son Dakika
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Konya'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü ve Karakola Teslim Oldu

Konya\'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü ve Karakola Teslim Oldu

Konya'da bir kişi, otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Olayda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

21.08.2024 19:55
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Konya'da bir kişi, otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı araçla karakola giderek teslim oldu. Olayda ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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