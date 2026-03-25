Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Konya\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
25.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 3 organizatör tutuklandı, 10 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilecek.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde polisin durdurduğu 'öncü' ve 'artçı' düzenindeki 3 araçta, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu organizatör tutuklanırken araçlara toplam 96 bin TL ceza kesildi.

Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir konvoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu, yasa dışı geçişleri koordine etmek amacıyla 'öncü' ve 'artçı' şeklinde hareket ettiği belirlenen üç araç, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan incelemede, yabancı uyruklu 3 organizatör ile kimliği bulunmayan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan sorgulamada, göçmenlerin Adana'dan Konya'ya nakledilmek üzere organizatörlerle toplam 45 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Organizatörler cezaevine gönderildi, araçlara ve sürücülere ceza kesildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Şahısların kullandığı 3 araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, araç sahiplerine ve sürücülerine "korsan taşımacılık" suçundan toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Emirgazi, Göçmen, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:49:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.