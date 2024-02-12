Konya\'da Horoz Dövüşü Yapılan Ahırda Operasyon: 38 Horoz Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapılan ahıra düzenlediği baskında, 1'i ölü 2'si yaralı 38 adet dövüş horozu ele geçirdi. Adreste bulunan 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, ilçede horoz dövüşü yaptırıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Y.G.'ye ait olan hayvan ahırına baskın düzenleyen ekipler, adreste horoz dövüştürüldüğünü tespit etti. Ekipler, ahırda 1'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 38 adet dövüş horozunu ele geçirdi. Ahır sahibi Y.G.'ye 5199 S.K.M. 14/a maddesi gereğince toplamda 21 bin 684 lira, 51 şahsa da '5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan 327 bin 675 lira olmak üzere toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen 37 adet dövüş horozu koruma altına alındı. - KONYA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Horoz Dövüşü Yapılan Ahırda Operasyon: 38 Horoz Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?