Konya'da Horoz Dövüşü Yapılan Ahırda Operasyon: 38 Horoz Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Horoz Dövüşü Yapılan Ahırda Operasyon: 38 Horoz Ele Geçirildi

Konya\'da Horoz Dövüşü Yapılan Ahırda Operasyon: 38 Horoz Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapılan ahıra düzenlediği baskında, 1'i ölü 2'si yaralı 38 adet dövüş horozu ele geçirdi. Adreste bulunan 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası kesildi.

12.02.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapılan ahıra düzenlediği baskında, 1'i ölü 2'si yaralı 38 adet dövüş horozu ele geçirdi. Adreste bulunan 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, ilçede horoz dövüşü yaptırıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Y.G.'ye ait olan hayvan ahırına baskın düzenleyen ekipler, adreste horoz dövüştürüldüğünü tespit etti. Ekipler, ahırda 1'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 38 adet dövüş horozunu ele geçirdi. Ahır sahibi Y.G.'ye 5199 S.K.M. 14/a maddesi gereğince toplamda 21 bin 684 lira, 51 şahsa da '5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan 327 bin 675 lira olmak üzere toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen 37 adet dövüş horozu koruma altına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

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