Kulu'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulans İle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kulu'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulans İle Hastaneye Sevk Edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ünal, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde durumu ciddi olan Ünal, helikopter ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

06.06.2024 17:08
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Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren vatandaş helikopter ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Beşkardeş Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ünal rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Ünal, Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Ünal, yapılan muayene ve kontrollerinin ardından helikopter ambulans ile Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulans İle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulu'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulans İle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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