Konya'da Kamyonet ile Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Konya'da Kamyonet ile Otomobil Kaza Yaptı

Konya\'da Kamyonet ile Otomobil Kaza Yaptı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kontrolsüz çıkan kamyonete seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

02.08.2024 17:28
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Konya'da caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete seyir halindeki otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıya kazada sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Mansurlu Sokak'tan Erkan Caddesi'ne kontrolsüz çıkan H.A. idaresindeki kamyonete sanayi istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 34 GSV 547 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan malzemeler yola savurulurken, kamyonete çarpan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kimsenin yara almadan atlattığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, sokaktan kontrolsüz caddeye çıkan kamyonete cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin çarpması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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