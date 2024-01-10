Konya\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu ilçesi Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. (30) idaresindeki 06 FE 8610 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KONYA
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