Konya'da Kontrolden Çıkan Tır Şarampole İndi

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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole inerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan bir çiftliğe girmek isterken kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını iddia eden tır sürücü araç kontrolden çıkınca şarampole indi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken tır askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve tırın kurtarılması için çekici sevk edildi. Trafik ekipleri yol güzergahında güvenliği sağlarken, tır çekici marifetiyle şarampolden kurtarıldı. Tırın çekilmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü. - KONYA