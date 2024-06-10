Konya'da motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Konya'da motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Pikap sürücüsü gözaltına alındı.

10.06.2024 11:11
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.M.A. idaresindeki 42 ATM 134 plakalı pikap, Erol Büyükfişenk'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü yere savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Erol Büyükfişenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, pikap sürücüsü V.M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erol Büyükfişenk'in bir ahırda hayvanlara baktığı, pastaneden yiyecek birşeyler alıp çalıştığı yere gitmek üzere yoldayken kaza geçirdiği öğrenildi. Erol Büyükfişenk'in aldığı poğaça ise yol üzerinde dikkat çekti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet ile pikap çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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