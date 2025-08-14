Konya\'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 129126. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.F.K. idaresindeki 42 JF 847 plakalı motosiklet, Kapalı Sebze Pazarı istikametinden Çetmi Mezarlığı yönüne seyir halindeyken, motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan sürücünün annesi B.K. dengesini kaybederek yola düştü. Motosiklet kontrolden çıkarken, sürücü İ.F.K. ile annesi B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Karapınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA