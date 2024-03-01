Konya'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Konya'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, motosikletlerin çarpışması ve sürücülerin yola savrulması yer alıyor.

01.03.2024 23:30  Güncelleme: 23:32
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Konya'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, dün 23.30 sıralarında Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinde hareket halinde iken karşı istikametten gelen M.B.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletlerden yola savrulan her 2 sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S. idaresindeki motosikletin cadde üzerinde hastane yönüne seyir halinde iken önündeki bir aracı sollamak isterken karşı yönden gelen motosikletle hızla çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazanın ardından sürücülerin yola savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardım için yanlarına koştukları görülüyor.

Kaynak: İHA

Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika

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