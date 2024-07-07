Konya\'da obruğa düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde obruğa düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükbece mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Emre Aksöz tarlasında sulama yaparken, 2 yıldır beslediği ve "Sarı" ismini verdiği köpeğinin yanında olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Aksöz, köpeğin birkaç yıl önce başka bir vatandaşın tarlasında oluşan 22 metre derinliğindeki obruğa düştüğünü gördü. Kendi çabasıyla köpeği çıkartamayacağını anlayan Aksöz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinden destek çağırdı. Ekipler hazırlık yaparak kurdukları sistemle obruğa indi. Obruğa inen itfaiye eri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrasında köpeği kurtarmayı başardı. Kurtarılan köpeğe, itfaiye ekipleri tarafından su içirildi ve sağlık durumu kontrol edildi. Obruğun birkaç yıl önce oluştuğu öğrenildi. Ramazan Emre Aksöz, kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Aksöz, "Köpeğimin obruğa düşmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadım. Ancak ekipler kurtarmayı başardı. Sağlığı da çok iyi. İtfaiye ekibinin hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA