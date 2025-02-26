Konya'da Oksijen Tüpü Yangına Sebep Oldu: Bebek ve Teyze Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Oksijen Tüpü Yangına Sebep Oldu: Bebek ve Teyze Hayatını Kaybetti

Konya\'da Oksijen Tüpü Yangına Sebep Oldu: Bebek ve Teyze Hayatını Kaybetti

Yangın, otomobildeki oksijen tüpünün patlamasıyla çıktı; 3 aylık bebek ve 18 yaşındaki teyzesi öldü.

26.02.2025 20:25
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Konya'da bebek ve teyzesinin hayatını kaybettiği yangının, otomobilde bulunan ve tedavi için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak bebek, hastaneden ailesi ile birlikte taburcu oldu. Aile, hastaneden 42 D 9030 plakalı otomobille Çumra ilçesindeki evlere gitmek üzere ayrıldıkları sırada otomobilde bulunan bebeğin tedavisi için kullanılan oksijen tüpü patladı. Patlama sonrasında otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralanırken bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) yangında hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Baba ile anne Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, anne burada yapılan tetkikler sonrasında ambulansla Konya Şehir Hastanesine nakledildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Oksijen Tüpü Yangına Sebep Oldu: Bebek ve Teyze Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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