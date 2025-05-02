Konya'da Okul İnşaatındaki Konteynerler Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Konya'da Okul İnşaatındaki Konteynerler Yangında Küle Döndü

Konya\'da Okul İnşaatındaki Konteynerler Yangında Küle Döndü

Kulu ilçesindeki Fen Lisesi inşaatında işçilerin kaldığı ve malzemelerin tutulduğu 7 konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

02.05.2025 11:47  Güncelleme: 11:49
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Konya'nın Kulu ilçesinde okul inşaatında bulunan işçilerin kaldığı ve malzemelerin koyulduğu 7 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Kulu ilçesi Dinek Mahallesinde bulunan Fen Lisesi binası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan işçilerin kaldığı ve inşaat malzemelerinin koyulduğu konteynerlerde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 konteyner kullanılmaz hale gelirken Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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