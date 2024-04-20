Konya Ereğli\'de otomobil evin bahçesine uçtu, ev sahibi ile sürücü karakolluk oldu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken ev sahibi ile sürücü karakolluk oldu.

Kaza, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman yönünden şehir merkezine seyir halinde olan O.Ü. idaresindeki 06 CCL 186 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçe kapısını ve tel örgülerine çarparak bahçeye uçtu. Otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı. Öte yandan, kaza sonrası araç sürücüsü O.Ü.'nün ev sahibi tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olacağını söylemesiyle, polis her 2 tarafı önce hastaneye, daha sonra karakola götürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA