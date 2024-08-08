Konya\'da Peynir Yedikten Sonra Zehirlenen Abla Kardeş Hastanelik Oldu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenme şüphesi ile abla kardeş hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi Şehit Orhan Parlakkaya Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten zehirlenme vakası ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kusma, karın ağrısı vb. şikayetlerle rahatsızlandığını belirten kardeş olan 2 kadın, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kadının, yayladan satın aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlandıklarını anlattıkları öğrenildi. - KONYA