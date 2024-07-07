Konya'da Plakasız ve Ruhsatsız Motosikletlere Operasyon - Son Dakika
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Konya'da Plakasız ve Ruhsatsız Motosikletlere Operasyon

Konya\'da Plakasız ve Ruhsatsız Motosikletlere Operasyon

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, plakasız, ruhsatsız ve evrak eksikliği bulunan motosikletleri topluyor. Uygulama kapsamında şu ana kadar 27 motosiklet ve 5 ATV motor toplandı. Trafik ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

07.07.2024 13:26
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Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletler toplanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkezde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından başta trafiği tehlikeye sokan sürücülerin kullandıkları motosikletler olmak üzere cadde ve sokaklara park edilmiş plakasız, ruhsatsız, sürücü belgesi olmayan, çalıntı, şasi numaraları tutmayan, harç ve vergileri ödenmemiş olan motosikletler bulundukları yerlerden oto yükleyici yardımı ile toplanıyor. Uygulamanın başlamasından itibaren 27 adet motosiklet ile 5 adet ATV motorun toplandığı öğrenildi. Trafik ekipleri uygulamalarda durdurulan motosikletler, elektrikli bisikletler, ATV motorlarının sürücülerine kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Plakasız ve Ruhsatsız Motosikletlere Operasyon - Son Dakika

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