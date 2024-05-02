Konya'da Semaverde Tiner Patlaması: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Semaverde Tiner Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

Konya\'da Semaverde Tiner Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, çay demlemek için kullandığı semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

02.05.2024 14:06
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ercan Yıldırır (41), açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü. Yıldırır, tinerin bir anda patlaması sonucu yaralandı. Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır'ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Semaverde Tiner Patlaması: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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