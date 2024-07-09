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Konya'da sokak ortasında ölü bulundu

KONYA - Konya'da 69 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu tespit edildi. Ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Talib El Sayel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.