Konya'da tırın direğe çarpması sonucu minibüse çarpan direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da tırın direğe çarpması sonucu minibüse çarpan direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Konya\'da tırın direğe çarpması sonucu minibüse çarpan direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Konya'da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrilen direğin karşı şeritten gelen minibüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya sebep olan tır sürücüsünün ifadesinde, 'Fabrikadan çıkarken damperi kapattım, sonra nasıl açıldığından haberim yok' dediği öğrenildi.

30.05.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da seyir halindeyken damperi açılan tırın Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrilen direğin karşı şeritten gelen minibüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya sebep olan tır sürücüsünün ifadesinde, "Fabrikadan çıkarken damperi kapattım, sonra nasıl açıldığından haberim yok" dediği öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya- Ereğli Kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle damperi açıldı. Açılan damper Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk devrilerek karşı şeritte seyir halinde olan 47 yaşındaki Rıfkı Küçükkuşçu idaresindeki 42 VS 407 plakalı minibüse çarptı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole inerek durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Rıfkı Küçükkuşçu olay yerinde hayatını kaybetti. Rıfkı Küçükkuşçu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan Mezarlığında defnedildi.

"Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok"

Öte yandan, kazaya neden olan tır sürücüsü Şükrü G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücünün buradaki ilk ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği olay yerine yakın bir fabrikadan çıkarken aracın damperini kapattım. Daha sonra yola çıktım. Seyir halinde olduğum sırada damper açılmış ve yol üzerinde bulunan EDS direğine büyük bir gürültü ile çarptım. Araçtan indikten sonra direğin yıkıldığını ve bir aracın yoldan çıktığını gördüm. 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verdim. Damperin nasıl ve neden açıldığından haberim yok" dediği öğrenildi. Sürücü Şükrü G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da tırın direğe çarpması sonucu minibüse çarpan direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu Oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da tırın direğe çarpması sonucu minibüse çarpan direğin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement