Konya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya\'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ereğli'de kontrolden çıkan tır şarampole indi, sürücü Ramazan Aybar kurtarılamadı.

02.12.2024 12:47
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole inerken, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aybar (34) idaresindeki 63 ZS 607 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole indi ve yol kenarında bulunan bir binanın çevre koruma duvarına ön kısmı ile çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ramazan Aybar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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