Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya\'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

18.05.2024 10:08
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Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (45) idaresindeki 44 ADA 007 plakalı otomobil ile Y.Y. (45) idaresindeki 42 GA 004 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 otomobil de demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri F.Y., Y.Y. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan İ.Ç. (26), H.Ş. (40) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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