Konya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Emniyette İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Konya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Emniyette İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi

Konya\'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Emniyette İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin sorularına sessiz kaldı.

02.05.2024 13:40
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Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna sessiz kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi Bildirici otogar civarında M.K. ile trafikte tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi Bildirici aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin yanına gelmesi üzerine ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi Bildiri'ciyi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi Bildirici kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karışan M.K. daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Şüpheli M.K. daha sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı M.K.'nın buradaki ilk ifadesinde "pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.K., gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna ise sessiz kaldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Emniyette İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Trafikte Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Emniyette İşlemlerinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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