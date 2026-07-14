Konya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
14.07.2026 15:57
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Konya'da çapraz arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Konya'da geniş bir arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, geniş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük alanda çıkan yangın arazideki evlere doğru yönelince vatandaşlar da bahçe hortumarı ve kovalarla alevlere müadahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de her ihtimale karşı hazır bekletildi.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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