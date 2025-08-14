Konya\'da Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bülbül'e (65) çarptı. Araç kaza mahallinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasan Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Bülbül'ün cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla araç ve sürücü yakalandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA