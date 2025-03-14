Konya'daki Apartman Çökmesi: Bilirkişi Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Konya'daki Apartman Çökmesi: Bilirkişi Raporu Açıklandı

Konya\'daki Apartman Çökmesi: Bilirkişi Raporu Açıklandı

Konya'da çöken apartmanın bilirkişi raporunda düşük dayanımlı malzeme ve ihmal vurgulandı.

14.03.2025 12:39
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Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı 4 katlı apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Binanın çökmesine neden olabilecek birçok ihmalin olduğu vurgulanan raporda, çökmeye neden olacak noktanın taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımı olduğu belirtildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde geçen ocak ayında 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Binanın enkazında kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından yaralı kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, binanın müteahhidi Adnan T., binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F., daha önce aynı yerde kahvehane işleten K.Ö. ve diğer şüpheliler H.İ., M.P., T.D. ve V.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturmada yıkılan binadaki malzemeler bilirkişiler tarafından incelenerek rapor hazırlandı.

Asıl yıkılma sebebi taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı malzeme

Bilirkişi raporunda binanın çökmesinde birçok ihmalin olabileceği belirtildi. Raporda, bina projesinin 1992 yılında onaylandığı, 1994 yılında tamamlandığı belirtilirken, binanın asıl yıkılma sebebinin taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı ifade edildi. Tuğla numuneleri üzerinde yapılan inceleme sonrasında "binada kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm olması gerekirken, ortalama 2,90 km/cm olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bodrum katta bulunan duvarların projesinde 40 santimetreyken, 30 santimetre yapıldığı, bunun binanın çabuk göçmesinin sebebi olduğu kaydedildi.

İş yerleri arasında açılan kapılar binanın çökmesine tek başına etken değil

Raporda; daha önce aynı yerde kahvehane işleten K.Ö.'nün iş yerleri arasında geçiş için kapı açmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın çökmesi için yeterli olmadığı; binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F.'nin dükkanlar arasındaki kapı açılmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı için kusurlu olduğu, bu sebeplerin ise tek başına apartmanın çökmesi için yeterli olmayacağı görüşlerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'daki Apartman Çökmesi: Bilirkişi Raporu Açıklandı - Son Dakika

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