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Konya Ereğli'de Tır Tamiri Sırasında Kaza: Usta Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Tır Tamiri Sırasında Kaza: Usta Ağır Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir usta, arızalanan tırı tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu üzerine devrilen kabinin altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Konya Ereğli\'de Tır Tamiri Sırasında Kaza: Usta Ağır Yaralandı
09.01.2024 - 12:08,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde arızalanan tırı tamir etmek isteyen bir usta, krikonun kayması sonucu üzerine devrilen kabinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesine arıza için gelen tırı tamir eden Mehmet Ali S., çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu kabin üzerine düştü. Kabin altında kalan Mehmet Ali S.'yi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından ihbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis olayla ilgili inceme başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA
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