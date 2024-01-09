Konya Ereğli\'de Tır Tamiri Sırasında Kaza: Usta Ağır Yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde arızalanan tırı tamir etmek isteyen bir usta, krikonun kayması sonucu üzerine devrilen kabinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesine arıza için gelen tırı tamir eden Mehmet Ali S., çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu kabin üzerine düştü. Kabin altında kalan Mehmet Ali S.'yi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından ihbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis olayla ilgili inceme başlattı. - KONYA