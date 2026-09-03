Konya Hüyük\'te kavşakta otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 30. kilometresinde Hüyük yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GA 6713 plakalı otomobil ile 42 AFV 523 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardan birisi refüje çıkarak durabilirken her iki araçta bulunan E.T., A.T., E.T., B.A., F.D., F.D., Y.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.