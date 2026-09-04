Konya Karapınar'da otomobil ile bisiklet çarpıştı; 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kavşakta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 12 yaşındaki U.E.Y. yaralandı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile 132355. Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.Ö. idaresindeki 42 BIA 839 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Saraybosna Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşakta 12 yaşındaki U.E.Y.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü U.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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