Konya Sarayönü'nde savrulan otomobil menfez duvarına çarptı, araçtaki 3 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Sarayönü'nde sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ladik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, savrularak menfez duvarına çarptı. Araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken cenazeler morga kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Konya'da kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar yönüne seyreden Ahmet Buğra Söyler idaresindeki 42 AYZ 503 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü Söyler ile araçtaki A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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