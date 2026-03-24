Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı

Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in acı haberi Konya'da yaşayan ailesine verildi.

Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Selman Akarsel'in şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde merkez Karatay ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Selman Akarsel'in cenazesinin 25 Mart Çarşamba günü öğle namazını müteakip Konya Şehitliği'nde bulunan Namazgahta kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. - KONYA