Karşıya geçerken otomobil çarpan 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.V. yönetimindeki 42 ATS 948 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Meryem Başsoy'a (96) çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Başsoy, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem Başsoy, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.