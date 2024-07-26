Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Genç kızın kazadan önce marketten alışveriş yaptığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza sonucu hayatını kaybeden kızın ailesi büyük üzüntü yaşarken, olaya tanık olan esnaflar da yaşananları anlattı.

26.07.2024 15:21
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Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Genç kızın kazadan önce marketten alışveriş yaptığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, dün 16: 00 sıralarında Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki TIR'ın fırlayan tekeri köprüden düşerek savrulmaya başladı. Kopan teker, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan'a, ardından da bir servis minibüsüne çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Erarslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü M.Ç. ise gözaltına alındı. Vefat eden Erarslan'ın kazadan dakikalar önce bir marketten alışveriş yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

"İç organları hasar görmüştü"

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Sait Özyürek: "Büyük bir gürültü duydum. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak istedim. Bir tırın, tekerleğinin koptuğunu ve savrularak bir kıza ve arabaya çarptığını öğrendim. Yerde yatan kızın cesedini gördüm. Yerler kan içerisindeydi. İç organları hasar görmüştü. Bir süre sonra kızın ailesi geldi. Feryat etler. Vefat eden kız marketten ekmek almış ve eve dönüyormuş. Aldığı ekmeler yerdeydi. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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