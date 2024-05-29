Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı...O anlar kamerada

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Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Acıgöl ilçesinde meydana gelen olayda, Necati Dikici isimli adam sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Dikici, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dikici ve ailesi, yetkililerden sokak köpekleri konusunda önlem alınmasını talep etti.

29.05.2024 15:55
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Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı...O anlar kamerada

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam: "Yetkililerden çözüm bekliyorum"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Acıgöl ilçesinde meydana geldi. İlçede kahvehane işleten 58 yaşındaki Necati Dikici, sabah evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki diğer köpeklerin de saldırısıyla yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Dikici'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici "Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.

Saldırıya uğrayan Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da, "Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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