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Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp sürükleyen kişi serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple otomobilinin arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.'yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.