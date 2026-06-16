Köpek Saldırısı Davası Ertelendi - Son Dakika
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Köpek Saldırısı Davası Ertelendi

Köpek Saldırısı Davası Ertelendi
16.06.2026 15:13
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Samsun'da köpek saldırısında omzu kopan Yunus Aksoy'un davası, karşı tarafın katılmamasıyla ertelendi.

Samsun'da köpek saldırısı sonucu omzunun bir bölümü kopan 12 yaşındaki Yunus Aksoy'un yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Karşı tarafın duruşmaya katılmaması üzerine dava ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme sonrası konuşan Yunus, "Bu köpek olayı rüyalarıma giriyor. Bazen uyuyamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşının evinin önünde top oynayan Yunus Aksoy, bisikletiyle eve dönmek isterken sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kaçmaya çalışan çocuğu önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırdı. Omzundaki et parçası kopan ve ağır yaralanan Yunus, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aylar süren tedavi ve enfeksiyonla mücadelenin ardından yeniden sağlığına kavuşan Yunus Aksoy'un yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede yaşadıklarını anlatan Yunus, adalet istedi.

"Karşı tarafın ağır bir ceza almasını istiyorum"

Mahkeme sonrası konuşan Yunus Aksoy, "Arkadaşımla camide buluşmuştuk. Beni evine çağırdı. Evine gittik ve top oynuyorduk. Biraz zaman geçtikten sonra ben eve gitmek istedim. Bisikletime binerken arkamdan hızlıca bir köpek geldi. Beni kovalamaya başladı. Kaçtım ama kurtulamadım. Bu köpek olayı rüyalarıma giriyor. Bazen uyuyamıyorum. Köpeklere korkarak yaklaşıyorum. Omzum bazen ağrıyor. Karşı tarafın ağır bir ceza almasını istiyorum. Hayallerimle oynandı. Ben şu an bir şey yapamıyorum. Bir zaman arkadaşlarımla oynayamadım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

"Adalet yerini bulsun diyorum. Adalete güveniyorum"

Baba Salim Aksoy ise, "Olan benim çocuğuma oldu. Çocuğumun kolu kolay iyileşmiyor. Devamlı sol tarafına yatıyor. Okulda öğretmenleri voleybol oynatarak sağ kolunu biraz açtılar ama eskisi gibi olur mu? Olmaz. Adalet yerini bulsun diyorum. Adalete güveniyorum. Bir gün aramadılar. İnsan bir sahip çıkar. Karşı tarafın da evladı var. Kaç aydan beri çalışamıyorum. Çocuklarımın peşinde, çocuğumun tedavisiyle uğraşıyorum. İki ay Yunus'un peşinden koştum ve Allah'a şükürler olsun onu iyileştirdim. Ben inşaatta çalışan bir işçiyim. İstediğim gibi çalışamadım" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpek Saldırısı Davası Ertelendi - Son Dakika

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