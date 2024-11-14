Köpek Saldırısı Mahallede Tedirginliğe Yol Açtı

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Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın evine dönerken köpeklerin saldırısına uğramasıyla birlikte mahalle sakinlerinde tedirginlik başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çiğdem Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısı mahalleliyi tedirgin etti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin yere yıkarak ısırdığı kadını komşuları kurtardı. Yüzünden, elinden ve bacaklarından yaralanan Yılmaz, tedavi altına alındı. Olaydan sonra sokağa çıkmakta tedirginlik yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri İHA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Meliha Yılmaz'ın karşı komşusu Ozan Demir, Ben geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Burada il müdahale yapılmıştı. Ondan sonra hemen ambulans çağırdık. Tabi o arada kadın çok fazla kan kaybetti. Yüzü paramparçaydı, her taraftan kanlar akıyordu. İki bacağı da parçalanmış durumdaydı. Deriyi bildiğin koparmışlardı zaten" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra köpeklerin toplatıldığını duyduğunu ifade eden Demir, aynı bölgede köpek saldırılarının daha öncede yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Çok saldırı oldu. Bana da saldırdı köpekler. O hanımefendinin yerinde küçük bir çocuk ya da yaşlı bir amca da olabilirdi. Bu durumun bir çözüme ulaştırılması lazım" şeklinde konuştu.

"Şu anda mahalle ikiye bölünmüş durumda"

Mahalle sakinlerinden Ülker Kutlu, "İki cins köpek var. Bir kısmı bu saldırgan olanlar, korkudan saldıranlar. Tabi ki onların toplatılması, islah edilmesi lazım. Bir kısımda evcimen olanlar var. Onlara bir şey yapmamak lazım. Onlar aynı zamanda mahalleyi de koruyorlar. Köpekleri seven insanlar fazla fakat sevmeyenlerde çok fazla şu anda mahalle ikiye bölünmüş durumda" dedi.

Mahallelerinde dışarı çıkmaya korktuklarını ifade eden bir mahalle sakini, "Dışarı çıkamıyoruz ki, burada ne sağdan gidebiliyoruz, ne soldan. İki hafta önce de bir kız çocuğuna saldırdılar. Benim eşim ve oğlum gidip kurtardılar" diye konuştu. - ANKARA