Köpeklerden kaçarken yaralanan arkadaşını sırtında taşıdı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okuldan eve dönen iki ilkokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçtığı sırada düşerek başından yaralanan küçük çocuğu, arkadaşı bir an olsun bırakmayarak sırtında eve kadar taşıdı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Termik Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Abdülhamid Aksu ve Abdülaziz Buroğlu (9), okul çıkışı yol kenarında bir kediyi sevdikleri sırada 3-4 köpeğin üzerlerine koştuğunu fark etti. Köpeklerin havlayarak saldırması üzerine büyük korku yaşayan çocuklardan, Abdülaziz Buroğlu kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Başını sert zemine çarpan küçük çocuk yaralandı.

Saldırı anında büyük panik yaşanmasına rağmen, Abdülhamid Aksu yaralanan arkadaşını olay yerinde bırakmadı. Yaşına rağmen büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Aksu, yaralı arkadaşı sırtına alarak eve kadar götürdü ve ailesine haber verdi.

Olayın ardından oğlunu Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götüren baba Abdülkadir Buroğlu, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Buroğlu, "Çocuğumun arkadaşı onu sırtlayıp eve kadar getirmiş. Daha kötü bir sonuç da doğabilirdi. 112'yi arayarak köpeklerin toplanmasını istedik ancak köpekler hala sokaklarda gezmeye devam ediyor. Yetkililerden bu duruma kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Çocuklarımız okula giderken korku yaşamamalı" dedi.

Öte yandan, bölgede yaşanan olayın ardından Tavşanlı Belediyesi ekiplerinin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre; ilçe genelinde sahipsiz köpeklerin yakalanarak barınaklara götürülmesi, kısırlaştırılması ve gerekli rehabilitasyon işlemlerinin yapılmasına dair yürütülen rutin çalışmaların, çevre ve toplum sağlığı gözetilerek titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Abdülaziz Buroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri benzer olayların tekrarlanmaması için önlemlerin artırılmasını bekliyor. - KÜTAHYA