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Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Karaca Tedavi Edildi ve Doğaya Salındı - Son Dakika
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Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Karaca Tedavi Edildi ve Doğaya Salındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra sağlığına kavuştu ve doğaya salındı.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Karaca Tedavi Edildi ve Doğaya Salındı
12.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karacalar köyü mevkiinde köpek saldırısına uğrayan karaca, duyarlı vatandaşlar tarafından köpeklerden kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde açık yarası bulunduğu tespit edilen karaca, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, doğaya salındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Hayvanlar, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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