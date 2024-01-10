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Köpeklerin vatandaşa saldırma anı kamerada - Son Dakika
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Köpeklerin vatandaşa saldırma anı kamerada

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşa köpeklerin saldırma anı görüntülendi. Yaklaşık 10 köpeğin saldırdığı vatandaş zıplayarak ve kaçarak kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Köpeklerin vatandaşa saldırma anı kamerada
10.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:22
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Köpeklerin vatandaşa saldırma anı kamerada

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşa köpeklerin saldırma anı görüntülendi.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin saldırdığı vatandaş zıplayarak ve kaçarak kurtuldu. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafında kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye onlarca vatandaşlar yorum yaptı. Kimi vatandaşlar Atakum sahilinde köpeklerin çok olduğunu belirtirken kimisi ise çocuklarının korktuğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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