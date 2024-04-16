Kopenhag'da Tarihi Borsa Binası Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Kopenhag'da Tarihi Borsa Binası Alevlere Teslim Oldu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında çıkan yangında binanın simge kulesi yıkıldı. Yangın nedeniyle bina yakınındaki meydan boşaltıldı.

16.04.2024 11:07
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah alevlere teslim olurken, binanın simge kulesi yıkıldı.

Danimarka'da tarihi binada yangın çıktı. Başkent Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasındaki yangının yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı öğrenildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı. Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame'ımız" dedi. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kopenhag'da Tarihi Borsa Binası Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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