Kopya Düzeneğiyle Sınava Giren İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kopya Düzeneğiyle Sınava Giren İki Kişi Yakalandı

Geniş Video İzle

Samsun'da kopya düzenekleriyle sınava giren bir kişi ve organizatörü gözaltına alındı.

21.01.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıtlar Sınavına giren bir kişi ile kendisine dışardan yatdım eden şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir lisede Motorlu Taşıtlar Sınavına giren bir şahsın elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlanmış kopya düzeneğiyle sınavı geçmeye çalıştığı tespit etti.

Sınav sırasında, gizli kopya düzeneğiyle sınava giren M.K.ve okula yakın bir araçta gizli düzeneği yöneten organizatör C.K.(53), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında, 2 adet mikro casus kulaklık, 1 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil wifi aktarım cihazı, 3 adet cep telefonu, 1 adet düzenek bataryası, 5 adet küçük kulaklık pili, 4 adet sim kart, 1 adet cımbız, 1 adet düzenek için hazırlanmış düğme, 2 adet şarj adaptörü ve kablosu ile 2 adet bant ele geçirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezleri Hakkında Kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kopya Düzeneğiyle Sınava Giren İki Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kopya Düzeneğiyle Sınava Giren İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.