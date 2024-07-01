Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Ertuğrul düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde 7 çocuk babası Kore gazisi Ahmet Ertuğrul yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Gazi Ertuğrul'un cenazesi öğle namazını müteakip Yeniköy Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Ahmet Ertuğrul'un cenaze törenine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun, AK Parti Sarıgöl ilçe Bakanı Nihat Demirci, askeri erkan, akrabaları ve mahalle halkı katıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kore Gazisi Ahmet Ertuğrul Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?